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Посольство Ирана потребовало разъяснений от МИД Грузии

Политика

Иранскую сторону возмутили требования, предъявленные службой безопасности Тбилисского аэропорта к иранским пассажиркам

Посольство Ирана потребовало разъяснений от МИД Грузии
David Dennis
Хиджаб

Тбилиси, 17 августа 2018, 19:30 — REGNUM  Посольство Ирана обратилось к МИД Грузии с нотой протеста и потребовало разъяснений в связи с инцидентом в Тбилисском международном аэропорту, во время которого сотрудники службы безопасности аэропорта потребовали от прилетевших из Ирана пассажирок, чтобы те сняли хиджаб.

Протест выразило и министерство иностранных дел Ирана, которое в связи с этим же инцидентом направило ноту посольству Грузии в Тегеране и также потребовало разъяснений в связи с отношением к иранским пассажиркам.

Речь идет о рейсе Исфахан — Тбилиси, прибывшие которым пассажирки пожаловались на то, что в Тбилисском аэропорту у них потребовали снять хиджаб.

Это не первый случай обострения отношений между внешнеполитическими ведомствами двух стран, который обусловлен одеждой иранок. Подобный инцидент произошел в Тбилисском аэропорту и год назад, в связи с чем Иран также направил ноту МИД Грузии, но тогда проблему удалось уладить.

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Политическая жизнь Грузии
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