Вице-премьер Италии мобилизует партию на борьбу с группой Benetton

Рим, , 19:21 — REGNUM Вице-премьер Италии, лидер «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо разослал коллегам по партии, депутатам и сенаторам, письмо с призывом включиться в его противостояние с группой Benetton, сообщает Il Foglio в пятницу, 17 августа.

Концессионный контракт должен быть разорван на том простом основании, что в результате обрушения генуэзского моста Моранди, обслуживанием которого занималась входящая в группу Benetton компания Autostrade, погибли 38 человек, написал Ди Майо.

В качестве основных причин генуэзской трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, оператора итальянских дорог по концессионному соглашению. Правительство намерено разорвать концессионный контракт без выплаты компенсации (которая могла бы составить до 20 млрд евро) и взыскать с группы Benetton крупный штраф (до 150 млн евро).