Будут ли куститься японские помидоры на Курилах?

Анатолий Кошкин, , 19:47 — REGNUM

Вопрос о том, по каким законам японские предприниматели будут работать на южных Курилах — российским или каким-то особым, как того требует Токио, не признающий суверенитет России на островах, остается нерешенным. Но российская сторона, пока суть да дело, уже решила выбрать из пяти согласованных видов деятельности самую простую. А именно — выращивание овощей, конкретно помидоров. Но не просто выращивание, а в рамках совместной хозяйственной деятельности, что лидеры двух стран представляют как новую, неведанную ранее на территории южнокурильских островов деятельность, призванную «укрепить доверие и сблизить позиции сторон в целях приближения подписания мирного договора». Во всяком случае, премьер-министр Японии Абэ верит, что совместная деятельность явится шагом в деле разрешения «территориальной проблемы». Как известно, под этим эвфемизмом он понимает переход всех южных Курил в состав японского государства. Такая вот «помидорная дипломатия» получается.

ТАСС поспешил сообщить, что уже выделено два земельных участка площадью 2 гектара на территории города Южно-Курильск, что на Кунашире, на которых Японии предлагается организовать совместное агропромышленное предприятие. Такую информацию предоставил и.о. мэра города Константин Бутаков. Однако при этом, правда, пояснил: «Два участка по 1 га на территории муниципалитета выделены индивидуальному предпринимателю. Пока участие японской стороны в этом проекте только обсуждается». Видимо, японские переговорщики никак не могут согласовать с Токио юридическую основу совместного предпринимательства. А в Токио боятся, вот построишь на Кунашире японскую теплицу, а Москва возьмет да объявит, что Япония тем самым признала Кунашир российским, и предложит навязываемую японцами десятилетиями «территориальную тяжбу» прекратить. «Что тогда делать?» — мыслят во всём видящие от русских подвох японские дипломаты.

Считается, что всего-то, что требуется от японской стороны, это помочь в строительстве теплиц и предоставить технологии культивации. Хотя, честно говоря, не раз бывая в Японии в тепличных хозяйствах, не видел там никакой сложной супермодной электроники или роботов. Видел аккуратные грядки, видимо, имитирующие солнце большие лампы, добросовестно выполняющих свою работу по опылению насекомых, а роботов не видел. Кстати, и с тепличным круглогодичным выращиванием клубники, о чём также идет речь, знакомился. Даже ездил с семьей на «итиго гари» — дословно, «охоту на клубнику». Это когда, уплатив определенную сумму, заходишь в теплицу и ешь до отвала спелые ягоды. А в некоторых местах разрешают еще и с собой набрать в небольшую корзиночку. Хорошее занятие в выходной день. С удовольствием «поохотился» бы на клубничку где-нибудь в ближнем Подмосковье.

Не знаю, будут ли так приятно развлекаться курильчане, но производство на месте по доступным ценам овощей и ягод, вместо того чтобы возить их «за тридевять земель», безусловно, дело хорошее и нужное. И если японцы в этом помогут, думаю, и сами не окажутся в накладе, да и жители Курил, конечно же, будут благодарны за такую совместную деятельность.

Если дело всё же дойдет до производства в больших объемах, то имею совет курильским и японским овощеводам. Дело в том, что японские сорта помидоров значительно отличаются от принятых у нас. Японские помидоры внешне очень красивы и аппетитны, но вкус у них несколько другой. Да и не едят их японцы целиком и помногу, а лишь украшают салат помидорной долькой.

Японские специалисты объясняют вкус своих помидоров использованием различного рода химикатов, а то и гидропонной системы, что неизбежно отличает их вкусовые качества не в лучшую сторону от выращенных в естественном грунте. Как мне поясняли, не имея обширных площадей, в том числе и тепличных, японцы вынуждены выращивать овощи, в частности помидоры, так сказать, не экстенсивным, а интенсивным методом.

3 esiul Помидоры

Не раз был свидетелем того, как впервые попробовавшие «русские помидоры и огурцы» японцы были в восторге от их полноценного природного вкуса.

Еще одно замечание потребителя. Помидоры в японских супермаркетах недешевы, причем независимо от сезона. А потому продаются не килограммами, как у нас, а поштучно. Один такой красавец-помидор может стоить в зависимости от размера от 100 до 200 иен (60—120 рублей). У зеленщика они могут быть чуть дешевле и продаваться кучкой по 4−5 помидора. Как объясняют, в Японии это связано не только с высокой себестоимостью, но и со сложной системой «рюцу», включающей много этапов до поступления товара к потребителю. Пишу это для того, чтобы приступающие к совместной деятельности японские и курильские овощеводы учли это, ибо дорогие помидоры можно привозить и с Хоккайдо. А на Курилах надо производить доступные по цене.

А вообще-то японские овощи и фрукты отвечают высоким стандартам и пользуются популярностью, например, в нашем Приморье. Так что хотелось бы пожелать успеха полезному начинанию, а при случае и отведать на Курилах плоды наконец-то налаживаемого российско-японского сотрудничества. А политикам в дела овощеводов, полагаю, вмешиваться не следует…