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Контракт на продажу систем С-400 Индии может быть подписан до конца года

Политика

Переговоры с индийской стороной продолжаются

Контракт на продажу систем С-400 Индии может быть подписан до конца года
Владислав Осипов © ИА REGNUM
С-400

Москва, 17 августа 2018, 19:09 — REGNUM  Российско-индийские переговоры о поставке зенитно-ракетных систем С-400 продолжаются, контракт может быть подписан до конца текущего года, заявил 17 августа журналистам замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Такое заявление Владимир Дрожжов сделал, отвечая на вопрос о судьбе контракта на поставку Индии зенитно-ракетных систем С-400.

«Будем надеяться, что в этом году (контракт) подпишем», — сказал Владимир Дрожжов.

Стоит отметить, что ранее ряд индийских СМИ сообщил, что цена поставки пяти полковых комплектов российских ЗРС С-400 составляет $5,5 млрд. По этому вопросу Дрожжов уточнил, что о сумме контракта можно будет говорить только после официального заключения договора.

Как сообщало ИА REGNUM, межправительственное соглашение о продаже Индию российских зенитно-ракетных систем С-400 было заключено в октябре 2016 года, однако с тех пор этот вопрос продолжает оставаться предметом коммерческого, технологического и политического торга.

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