На Украине испытали крылатую ракету

Одесса, Украина, , 19:04 — REGNUM Сегодня, 17 августа, в Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты «Нептун». Об этом информирует пресс-служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Отмечается, что во время испытаний ракета полностью выполнила запланированную программу — поразила морскую цель на расстоянии 100 км. По словам Турчинова, ракеты этого класса способны уничтожать любые морские и наземные цели.

«Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережий, поражая вражеские плавсредства на расстоянии до 300 км, при необходимости даже в портах их базирования», — сообщил Турчинов.

Кроме того, он уточнил, что украинская ракета также может применяться для уничтожения военных и инфраструктурных объектов, в частности «стратегических мостов и паромных переправ в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства».

В свою очередь советник президента Украины Юрий Бирюков уточнил, что Украина способна производить 10 крылатых ракет в год.

«1 ракета = 1 корабль. Десять в год? Ну, не так и мало», — написал Бирюков в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Украина впервые провела испытания крылатой ракеты. Накануне в Киеве секретарь СНБО Турчинов посетил предприятие Конструкторское бюро «Луч» (госконцерн «Укроборонпром»), там была замечена ракета «Нептун» оранжевого цвета. Подобные цвета обычно используются в опытных образцах, которые пускаются на море.