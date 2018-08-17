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Узбекистан увеличит экспорт бытовой техники в Таджикистан

Политика

Главы Узбекистана и Таджикистана посетили завод бытовой техники Artel

Узбекистан увеличит экспорт бытовой техники в Таджикистан
stevepb
Утюг

Ташкент, 17 августа 2018, 18:47 — REGNUM  Узбекистан увеличит поставки в Таджикистан продукции завода бытовой техники Artel. Об этом стало известно в ходе посещения завода лидерами двух стран, сообщает 17 августа издание UzReport.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что техника завода Artel пользуется спросом в республике. После этого ответственные лица получили задание по увеличению объема экспорта в Таджикистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа в Ташкенте состоялась выставка производителей таджикских товаров, которую посетили главы Узбекистана и Таджикистана.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан расширит торговые связи с Таджикистаном

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Таджико-узбекские отношения
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