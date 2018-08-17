Трамп объяснил, почему он отменил военный парад в Вашингтоне

Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что военный парад, который должен был пройти в Вашингтоне 10 ноября, отмене из-за непомерной алчности городских властей. Об этом он написал сегодня, 17 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

По словам Трампа, местные власти в Вашингтоне решили нажиться на проведении военного парада в столице США и выставили слишком высокую цену проведения данного мероприятия.

«Местные политики, осуществляющие управление (плохое) в федеральном округе Колумбия, усмотрели в этом неожиданно представившуюся им возможность поживиться. На адресованный им вопрос о стоимости проведения большого торжественного военного парада они выставили настолько абсурдно высокую цену, что я отменил (его)», — написал Трамп.

При этом президент отметил, что парад вполне может состоятся в будущем году, когда власти Вашингтона образумятся и снизят цену. На сэкономленные деньги Трамп собирается закупить «побольше истребителей».

Напомним, министерство обороны США ранее заявило, что военный парад, который был запланирован на ноябрь этого года, будет перенесен на более позднюю дату.