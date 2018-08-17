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Силовики Узбекистана и Таджикистана усилили взаимодействие

Политика

Стороны детально обсудили ситуацию в Афганистане

Ташкент, 17 августа 2018, 18:20 — REGNUM  Узбекистан и Таджикистан усилили взаимодействие оборонных и правоохранительных ведомств в связи с обострением ситуации в Афганистане, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв по итогам встречи с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом 17 августа сообщает агентство «Спутник».

В ходе переговоров стороны детально обсудили ситуацию в Афганистане. Мирзиёев отметил, что за последние полтора года представители оборонных и правоохранительных ведомств по данному вопросу встречались несколько раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа оборонные ведомства Таджикистана и Узбекистана подписали план военного сотрудничества. Встреча военных делегаций прошла в Ташкенте.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Таджикистан приняли план военного сотрудничества

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Таджико-узбекские отношения
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