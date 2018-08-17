Восемь тысяч солдат бундесвера и 100 танков перебросят в Норвегию

Берлин, , 18:04 — REGNUM В конце октября 2018 года Германия направит восьмитысячный военный контингент с сотней танков на учения Trident Juncture, которые пройдут на территории Норвегии, сообщает 17 августа агентство DPA.

Маневры блока НАТО Trident Juncture обещают стать крупнейшими военными учениями альянса со времен холодной войны. С 25 октября по 7 ноября в них будут задействованы свыше 40 тыс. военных из стран НАТО и союзников блока.

Стоит отметить, что в 2015 году в аналогичных маневрах Trident Juncture Германия задействовала три тысячи своих военнослужащих. В 2018 году германский бундесвер станет самым крупным участником этих маневров.

Напомним, по сравнению с 2017 годом Германия увеличит в три раза численность своих военных, участвующих в маневрах на границах России. В 2018 году бундесвер задействует в этих мероприятиях 12 тысяч военнослужащих.

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