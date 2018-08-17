Замполпреда в ЦФО провёл приём граждан в Тамбове

Тамбов, , 17:36 — REGNUM Двухдневный визит в Тамбовскую область заместителя полпреда президента в ЦФО Николая Овсиенко завершился сегодня, 17 августа, личным приёмом граждан, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся обеспечения детей-сирот жильём, решения проблем дольщиков, недопущения долгов по заработной плате, профилактики пожаров.

«В этот раз проведен целевой приём по вопросам правоохранительного блока. Очень важно, чтобы люди чувствовали, что их слышат. Именно на это нас нацеливает наш руководитель Игорь Щёголев и президент России Владимир Путин. Все вопросы, с которыми граждане сегодня пришли, будут решены и доведены до логического конца», — уверен Николай Овсиенко.

Кроме того, на контроле полпредства ЦФО оказался вопрос передачи русской православной церкви испытательного полигона госкорпорации «Ростех», расположенного в Тамбовском районе близ села Беломестная Двойня. На его территории находится Пантелеимоновский скит.

«Всё это делается, в первую очередь, для людей. Чтобы Пантелеимоновский скит стал доступен всем православным. В праздники туда приезжает много тамбовчан, поломников из других регионов», — рассказал губернатор Александр Никитин.

Николай Овсиенко отметил, что в регионе эффективно выстроено взаимодействие администрации области с федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными структурами. Поэтому Тамбовская область является благополучным и спокойным регионом. В свою очередь губернатор Александр Никитин поблагодарил гостя.

«Хочу сказать спасибо Николаю Павловичу за визит. В течение многих лет мы чувствуем его внимательное отношение к нашему региону. Это даёт хорошие результаты», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что в первый день своего визита в Тамбов Николай Овсиенко встретился с главой администрации области Александром Никитиным и провел в администрации области совещание по актуальным вопросам развития региона, где обсуждались вопросы обеспечения правопорядка и межведомственного взаимодействия по тематике соблюдения законности.