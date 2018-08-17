Казахстан готов изменить статус пунктов пропуска на границе с Киргизией

Астана, , 18:13 — REGNUM Казахстан готов подписать протокол об изменении статуса пунктов пропуска на границе с Киргизией «Сартобе» («Токмок») и «Аухатты» («Кебулун») с двустороннего на многосторонние, заявил председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев на заседании межправительственной комиссии в Астане. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе главы правительства Казахстана.

Сагинтаев добавил, что изменение статуса пунктов пропуска позволит увеличить пропускную способность. Для реализации поставленной задачи потребуется модернизировать инфраструктуру пунктов пропуска, в том числе подъездные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Киргизии был опубликован проект постановления правительства, в рамках которого планируется модернизировать два пункта пропуска на границе с Казахстаном.

Читайте ранее в этом сюжете: На границе Казахстана и Киргизии появятся два многосторонних пункта