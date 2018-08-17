Поддержать скудную массовку: перфоманс и.о. главы минздрава Украины в Киеве

Киев, , 17:07 — REGNUM Пресс-служба лидера общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука сегодня, 17 августа, прокомментировала участие и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун в политических акциях, направленных против политика.

В пресс-службе отмечают, что «дешевый перформанс, в котором приняла участие Ульяна Супрун, став аж 19-й участницей массовой акции, подтверждает спланированный и заказной характер направленной против Медведчука кампании», — передает корреспондент ИА REGNUM.

Накануне в Киеве при участии Супрун состоялась акция, в которой приняли участие около 20 человек. Одним из формальных поводов стала скандальная ситуация с выходом фильма о диссиденте Василии Стусе.

«Политическое пати и. о. министра здравоохранения со всей очевидностью продемонстрировало, кто стоит за заказными акциями так называемых общественных активистов», — комментирует происходящее сам Медведчук.

Подобные акции общественный деятель и политик, отстаивающий идею мирного урегулирования конфликта на Донбассе, расценивает исключительно как организованную ЦРУ атаку, в которой Ульяна Супрун играет далеко не последнюю роль.

«Провокация, связанная со Стусом, — еще одно подтверждение спланированного и заказного характера этой кампании с учетом привлечения к ней Ульяны Супрун и ее брата, высокопоставленного чиновника ЦРУ. Супрун как соросовская марионетка, разрушившая систему здравоохранения Украины, чиновница, деятельность которой иначе как геноцидом уже и не называют, решила поддержать скудную массовку, отрабатывающую заокеанские гранты», — подчеркивает политик.

Медведчук также объяснил, почему США и украинская власть проводят кампанию с целью его дискредитации.

«Подобные дешевые перформансы я расцениваю исключительно как атаку, организованную против меня «вашингтонским обкомом» за критику внешнего управления и той антинародной, откровенно антиукраинской политики, которую проводит Супрун по указке своих хозяев», — заявил политик.

В завершение он иронизировал по поводу «многочисленности» акции:

«Допускаю, что в следующий раз, когда ряды соросовской шайки пополнит и премьер Гройсман, количество «активистов» возрастет до 25, а возможно, даже до 30 человек».

ИА REGNUM напоминает, что американка Ульяна Супрун (родилась в Детройте) в июле 2016 года была назначена заместителем министра здравоохранения Украины, а вскоре — и.о. министра. На Украине подвергается жесткой критике политиков и экспертов из-за проводимой в стране медицинской реформы, которая по сути означает внедрение в стране платной медицины.