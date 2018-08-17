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Путин назначил нового посла России в Кувейте

Политика

Новым послом в Кувейте стал Николай Макаров

Москва, 17 августа 2018, 17:23 — REGNUM  Президент России Владимир Путин освободил Алексея Соломатина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Кувейте. Соответствующий указ опубликован 17 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом глава государства назначил на освободившийся пост Николая Макарова, который до настоящего времени занимал должность замглавы департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Напомним, Алексей Соломатин работал послом России в Кувейте с 2013 года.

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