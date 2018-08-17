На Украине публикуют спекулятивные опросы — эксперт

Киев, , 17:06 — REGNUM Политический эксперт Александра Решметдилова призвала украинцев «трезво» смотреть на данные социологических опросов, поскольку их данные часто бывают спекулятивными и манипуляционными.

«Социологи нас будут удивлять или где-то корректировать наши интуитивные показатели в разные стороны, потому что социологических исследований будет масса. Они будут отличаться. Чтобы понимать срез, нужно смотреть на внутреннюю социологию. В публичной плоскости они (рейтинги) могут быть где-то спекулятивными, где-то манипуляционными. Кого-то приукрашивают, кого-то специально занижают. С одной стороны, это конкуренция между политическими игроками, поэтому к социологии надо относиться холодно и даже в какой-то степени трезво», — сказала Решметдилова 17 августа в эфире телеканала NewsONE, комментируя данные соцопроса Украинского института социальных исследований.

В то же время она признала, что результаты соцопросов «позволяют определиться большому проценту украинцев, которые пока не определились с голосованием».

«Они видят пятерку-десятку фаворитов и понимают, у кого есть реальные шансы на победу. У нас парламентские выборы назначены на октябрь 2019 года, поэтому все может меняться. Есть силы, которые могут окрепнуть к избирательному процессу. К примеру, в Харькове может усилить свои позиции партия Михаила Добкина, потому что он там имеет хорошие шансы», — пояснила Решметдилова.

При этом эксперт не удивилась, что в Харькове лидерами электоральных предпочтений выступают партии «Оппозиционный блок», «За життя» Вадим Рабиновича и «Батькивщина».

"Меня это не удивляет, потому что это регион, в котором преобладают кандидаты бело-голубого спектра. Какой бы силе они не принадлежали, там своя специфика. Поэтому мы видим хорошие шансы у «Оппозиционного блока», — добавила Решметдилова.

По ее словам, низкие рейтинги партии «Объединение «Самопомощь» во Львове объясняются недавним «мусорным скандалом».

«Если «Оппоблок» и «За життя» будут идти раздельно, они могут в какой-то степени размывать друг друга, в какой-то степени делить и мобилизовать электорат. Они могут помочь гражданам объединиться. Хорошо ели они помогут мобилизовать граждан, которые стали аполитичными», — считает эксперт.

По ее словам, на высоком антирейтинге сопредседателя фракции «Оппоблок» Юрия Бойко «могла сказаться кампания по «вышкам Бойко».

«Негативная история отходит от Бойко, но шлейф и тормозной путь от истории еще остается… У Порошенко и партии «Солидарность» большой антирейтинг, потому что все что будет связано с действиями власти, напрямую ассоциируется с действиями президента», — пояснила Решметдилова.

Как сообщалось, ранее Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко опубликовал результаты исследования политических предпочтений жителей ряда украинских городов-миллионников.

Так, согласно опубликованным данным, если бы парламентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то 19,6% жителей Харькова отдали бы свои голоса партии «За життя». За партию «Оппозиционный блок» готовы проголосовать 18,2% жителей, за «Батькивщину» — 15,8%, за «Гражданскую позицию» — 10,5%, за «Радикальную партию» — 10,5%, за «Видродження» — 7,2%, за «Блок Петра Порошенко» — 5,2%, за «Объединение «Самопомич» — 3,8%.

Кроме того, во Львове лидирующие позиции сохраняет «Объединение «Самопомощь» с 20,6% голосов, у «Гражданской позиции» — 19,5%, у БПП — 10,6%, у «Батькивщины» — 10,4%, у «Радикальной партии» — 7,7%, у ВО «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — 7,3%.

В то же время в Одессе партию «За життя» поддерживает 26,1% респондентов, «Оппоблок» — 17,5%, «Батькивщину» — 15,9%, «Объединение «Самопомич» — 10,7%, БПП — 6,7%, «Радикальную партию» — 5,6%, «Гражданскую позицию» — 5,4%.

Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко провел соцопрос в период с 8 по 13 августа 2018 года. В Харькове опрошено 800 респондентов, в Одессе — 600 респондентов, во Львов — 600 респондентов. Стандартное отклонение для выборки в 800 респондентов +/ — 4,5%, для выборок 600 респондентов +/ — 5,2%. Уровень достижения респондентов 55%. Репрезентативная выборка по возрасту (население соответствующего города в возрасте от 18 лет и старше).