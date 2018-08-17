Пятница, 17 Августа 2018 года
17:57:43 МСК

Путин сменил постоянного представителя России при СНГ

Политика

Новым постпредом при СНГ назначен Андрей Грозов

Путин сменил постоянного представителя России при СНГ
Иллюстрация: Russkoepole.de
Андрей Грозов

Москва, 17 августа 2018, 16:59 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 17 августа подписал указ о назначении Андрея Грозова постоянным представителем России при уставных и других органах СНГ в Минске. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Занимавший до настоящего времени должность постпреда при СНГ Андрей Шведов ещё в начале августа сообщил в интервью газете «Известия» о своём намерении покинуть пост. При этом он выражал надежду продолжить работу в МИД России по вопросами, связанным с СНГ.

Грозов назывался в СМИ в качестве наиболее вероятного преемника Шведова. До сегодняшнего назначения он занимал должность заместителя директора 1-го департамента стран Содружества МИД России.

Андрей Грозов окончил МГИМО. В системе МИД работает с 1983 года. В 2002—2005 годах был старшим советником посольства России в Болгарии, в 2005—2009 годах — начальником отдела в 3-м Европейском департаменте МИД России. Имеет дипломатический ранг советника 1-го класса.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить