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Саакашвили хоть и улетел, но обещал вернуться. На Украину

Политика

Бывший президент, бывший губернатор и экс-гражданин заявил об условиях своего возвращения в украинскую политику

Саакашвили хоть и улетел, но обещал вернуться. На Украину
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Саакашвили

Киев, 17 августа 2018, 16:56 — REGNUM  Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одессы, лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили обещает вернуться на Украину, после ухода Петра Порошенко с поста президента Украины.

Об этом грузинско-украинский импозантный политический деятель заявил 17 августа журналисту издания «Новое время».

«Как только Порошенко уйдет, и я восстановлю свое гражданство через судебную систему… Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться на Украину», — цитирует слова Саакашвили сайт газеты.

О радостной реакции граждан Украины на эту новость пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года указом Порошенко Саакашвили был лишен гражданства Украины и вывезен в Польшу. Позднее украинская погранслужба запретила Саакашвили въезжать на Украину до 2021 года.

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Политическая карьера Саакашвили на Украине
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