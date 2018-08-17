Великобритания: «Для Кипра не существует «плана Б»

Никосия, , 16:51 — REGNUM «Плана Б» для Кипра попросту не существует, заявил в интервью кипрскому информационному агентству CNA верховный комиссар Великобритании на Кипре Стивен Лилли, призвав греков‑ и турок-киприотов как можно скорее возобновить переговоры о воссоединении острова, поскольку с течением времени условия заключения мирного соглашения становятся всё сложнее, сообщает Cyprus-Mail.

«Разделение не является «планом Б», поскольку «плана Б» в принципе не существует, — подчеркнул Лилли. — Важно, чтобы все заинтересованные стороны использовали все имеющиеся возможности сейчас, пока импульс, заданный в Кран-Монтане, не утрачен навсегда».

Британский верховный комиссар на Кипре также отметил, что Великобритания по-прежнему считает вариант с образованием бизональной, двухкоммунной федерации наилучшим решением кипрского конфликта. «Да, оно может быть не идеальным, но это наиболее практичное, доступное, а потому лучшее решение», — также подчеркнул дипломат.

Сохранение статуса-кво на Кипре, по мнению Лилли, не является разумным, так как он неустойчив. «Северная часть Кипра становится всё более зависимой от Турции, и по мере усиления турецкого влияния воссоединить Кипр будет становиться всё труднее. Вот о чём, я полагаю, все киприоты должны задуматься», — пояснил он.

Под зависимостью от Турции британский дипломат подразумевает экономические проблемы, с которыми сталкивается экономика северной части острова: «Это лишь доказывает, насколько взаимозависимы сейчас турецкая и турецко-кипрская экономики, и произошло это в течение всего нескольких лет. В будущем эта взаимозависимость будет продолжать расти, если не добиться урегулирования кипрской проблемы», — отметил верховный комиссар.

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Великобритания до сих пор является одной из трех стран-гарантов безопасности на Кипре, наряду с Грецией и Турцией. И ее официальная позиция на данный момент такова, что именно воссоединение будет беспроигрышной для обеих общин ситуацией, поскольку это позволит всему острову стать частью ЕС, удвоит возможности кипрской интегрированной экономики и, в конечном итоге, позволит Кипру играть гораздо более значимую роль в регионе.

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Однако затягивать с этим не стоит, отмечает Лилли: «Если вы считаете, что разрешить кипрский конфликт очень сложно даже спустя 44 года после вторжения, то будет еще сложнее. Чем дольше вы ждете, тем менее благоприятными будут условия для этого».