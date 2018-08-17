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Великобритания: «Для Кипра не существует «плана Б»

Политика

Верховный комиссар Великобритании на Кипре предупреждает, что чем дольше стороны будут ждать, тем хуже будут становиться условия для разрешения конфликта

Никосия, 17 августа 2018, 16:51 — REGNUM  «Плана Б» для Кипра попросту не существует, заявил в интервью кипрскому информационному агентству CNA верховный комиссар Великобритании на Кипре Стивен Лилли, призвав греков‑ и турок-киприотов как можно скорее возобновить переговоры о воссоединении острова, поскольку с течением времени условия заключения мирного соглашения становятся всё сложнее, сообщает Cyprus-Mail.

«Разделение не является «планом Б», поскольку «плана Б» в принципе не существует, — подчеркнул Лилли. — Важно, чтобы все заинтересованные стороны использовали все имеющиеся возможности сейчас, пока импульс, заданный в Кран-Монтане, не утрачен навсегда».

Британский верховный комиссар на Кипре также отметил, что Великобритания по-прежнему считает вариант с образованием бизональной, двухкоммунной федерации наилучшим решением кипрского конфликта. «Да, оно может быть не идеальным, но это наиболее практичное, доступное, а потому лучшее решение», — также подчеркнул дипломат.

Сохранение статуса-кво на Кипре, по мнению Лилли, не является разумным, так как он неустойчив. «Северная часть Кипра становится всё более зависимой от Турции, и по мере усиления турецкого влияния воссоединить Кипр будет становиться всё труднее. Вот о чём, я полагаю, все киприоты должны задуматься», — пояснил он.

Под зависимостью от Турции британский дипломат подразумевает экономические проблемы, с которыми сталкивается экономика северной части острова: «Это лишь доказывает, насколько взаимозависимы сейчас турецкая и турецко-кипрская экономики, и произошло это в течение всего нескольких лет. В будущем эта взаимозависимость будет продолжать расти, если не добиться урегулирования кипрской проблемы», — отметил верховный комиссар.

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Великобритания до сих пор является одной из трех стран-гарантов безопасности на Кипре, наряду с Грецией и Турцией. И ее официальная позиция на данный момент такова, что именно воссоединение будет беспроигрышной для обеих общин ситуацией, поскольку это позволит всему острову стать частью ЕС, удвоит возможности кипрской интегрированной экономики и, в конечном итоге, позволит Кипру играть гораздо более значимую роль в регионе.

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Однако затягивать с этим не стоит, отмечает Лилли: «Если вы считаете, что разрешить кипрский конфликт очень сложно даже спустя 44 года после вторжения, то будет еще сложнее. Чем дольше вы ждете, тем менее благоприятными будут условия для этого».

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Кипрский конфликт
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