Пашинян подведет итоги 100 дней правления на митинге в Ереване

Ереван, , 16:47 — REGNUM Новое правительство Армении во главе с премьером Николом Пашиняном подведет итоги 100 дней правления на митинге на площади Республики сегодня, в 18:30 (17:30 мск).

1 августа, анонсируя предстоящий митинг заявил: «Думаю, что надо серьезно поговорить о том, что произошло в Республике Армения за последние 100 дней и что произойдет дальше, какие шаги предприняло правительства для обеспечения скачкообразного роста в Армении и конкретно какими шагами мы собираемся обеспечить развитие в ближайшее время, какие есть возможности и вызовы, и как нам надо справиться с этими вызовами и использовать эти возможности. И вообще, поговорим о сегодняшней, вчерашней и завтрашней Армении».

Сегодня, 17 августа, Никол Пашинян сообщил своим сторонникам, что планирует провести шествие к площади Республики в Ереване с места, где 22 апреля этого года во время массовых уличных протестов его «похитили» сотрудники Службы национальной безопасности и полиции.

Пашинян сказал, что планирует начать шествие с перекрестка улиц Эребуни и Арцаха в 17:30. Премьер призвал всех участников шествия и последующего митинга проявлять сдержанность и не отвечать на возможное агрессивное поведение кого-либо.

«Сегодня между нами нет разделительных линий», — подчеркнул он, отметив, что сотрудники правоохранительных органов сегодня будут нести усиленную службы для обеспечения правопорядка во время массового мероприятия. Пашинян также сообщил, что выступит с большой речью.

В связи с сегодняшним митингом полиция Армении предприняли беспрецедентные меры безопасности. На площади Республики будут работать снайперы, а СМИ запретили использование дронов для освещения митинга.

Пока материал готовился к публикации Никол Пашинян прибыл на перекресток улиц Эребуни и Арцаха, где и стартовало шествие.

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