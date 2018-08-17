Конкурс без выбывших: на пост главы Новгородского района претендуют трое

Великий Новгород, , 16:43 — REGNUM Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Новгородского муниципального района оставила всех трёх претендентов на этот пост. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, заседание комиссии состоялось сегодня, 17 августа.

Первого заместителя главы администрации Новгородского района Олега Шахова поддержали единогласно все члены комиссии, два других кандидата — заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Новгородского района Сергей Калиничев и директор МУП «Коммунальное хозяйство Новгородского района» Сергей Сицинский — набрали по 15 из 20 голосов.

В управлении администрации губернатора Новгородской области по внутренней политике сообщили, что таким образом на рассмотрение в думу Новгородского района будут представлены все три кандидатуры.

Нового главу района депутаты районной думы изберут на заседании 29 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсный отбор в Новгородском районе проводится в связи с истечением срока полномочий главы района Анатолия Швецова: он руководит районом с 2008 года, дважды побеждал на прямых выборах, но в избрании по конкурсу участвовать не стал.

Напомним, прямые выборы глав муниципальных районов и мэра Великого Новгорода в Новгородской области отменены с 2015 года.

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