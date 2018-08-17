Россия выразила протест США из-за нарушений в отношении диппредставительств

Москва, , 16:42 — REGNUM МИД России направил Госдепартаменту США ноту протеста в связи с действиями американских властей в отношении российских дипломатических представительств. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Как отмечается, Москва выразила Вашингтону решительный протест «в связи с продолжающимся грубым нарушением Соединёнными Штатами норм международного права в отношении дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации», направив по дипломатическим каналам соответствующую ноту.

«К этой ситуации, последствия которой выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества, было также привлечено внимание ООН», — говорится также в сообщении.

В МИД отмечают, что 18 мая генеральному секретарю ООН было передано соответствующее сообщение для подготовки доклада 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, в рамках дипломатической войны, начатой в конце 2016 года уходящей администрацией президента США Барака Обамы и продолженной администрацией Дональда Трампа, американские власти в сентябре 2017 года закрыли Генеральное консульство России в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке, а в марте 2018 года — Генеральное консульство России в Сиэтле. Москва расценила эти действия как захват дипломатической собственности. Российской стороной были предприняты зеркальные ответные меры.