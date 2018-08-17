НАТО введет войска на Украине, если Киев остановит транзит газа — эксперт

Киев, , 16:34 — REGNUM На Украину войдут воска НАТО, если Киев попробует остановить транзит российского газа в Европу. Об этом 17 августа в эфире телеканала NewsONE заявил экономический и политический эксперт Всеволод Степанюк, комментируя инициативу министра транспорта Украины Владимира Омеляна отменить пассажирское ЖД-сообщение с Россией.

«Если у нас патриотические чувства, так давайте не торговать с Россией, не зарабатывать на транзите их газа. Давайте, перекроем газ в Европу. Какая разница, везется поездом или идет по трубе? Принципиальной разницы нет… Пусть попробует перекрыть трубопровод, тогда завтра в Украине будут натовские войска, чтобы защитить транзит газа через Украину в Европу. Не знаю, это от дурости или правительство начинает работать против действующего президента?» — задался вопросом Степанюк.

При этом он прогнозирует, что «Укрзализныця» не откажется от обслуживания грузовых потоков из России, поскольку «хорошо на них зарабатывает».

«Самое интересное, что подобные вещи (остановка пассажирского ЖД-сообщения) играют против нынешней власти. Они будут мобилизовать антивластный электорат на выборы. 2 млн гастарбайтеров в России это только официально, а неофициально, наверное, все 4 млн. У них есть семьи. Умножьте это хотя бы на два. Это серьезный избиратель», — пояснил Степанюк.

Он также предположил, что у министра Омеляна «могла развиться шизофрения».

«Когда выступает тот же Омелян, я вспоминаю кадры из фильма «Мастер и Маргарита», когда Воланд советовал поэту Ивану Бездомному узнать у профессора, что такое шизофрения. Это очень напоминает шизофрению и психические расстройства… Надо понимать, что Омелян — несамостоятельная фигура. Он выражает соответствующе политические направления, политические технологии», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что прекращение пассажирского ЖД-сообщения с Россией не принесет «Укрзализныце» никаких убытков.

«В течение последних нескольких лет пассажиропоток в сторону РФ сократился в разы. Если в 2013 году только железнодорожный транспорт перевез более 4 млн людей, то сейчас эта цифра упала до 800 тыс… Никаких убытков не будет вообще. Все эти поезда не будут стоять, а будут работать и приносить прибыль «Укрзализныце», — рассказал Омелян.

По его словам, на Украине достаточно рабочих мест. Желающим работать за границей он посоветовал ехать в страны ЕС.

«Любой украинец, находящийся на территории РФ, под надуманными предлогами может быть арестован, задержан, в конце концов убит», — пояснил Омелян.