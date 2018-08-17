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В Ярославле с выборов в облдуму снялся еще один кандидат

Политика

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В Ярославле с выборов в облдуму снялся еще один кандидат
Иллюстрация: Фото Арины Олейниковой в Facebook
Арина Олейникова

Ярославль, 17 августа 2018, 16:33 — REGNUM  В Ярославле с выборов в областную думу снялся еще один кандидат. В избирательном одномандатном округе № 1 из гонки выбыла Арина Олейникова, выдвинутая «Патриотами России». Об этом она сама сообщила в социальной сети «Вконтакте», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Свой поступок она мотивировала тем, что действующие депутаты дискредитировали само понятие «депутат».

В глазах народа каждый из нас — априори жулик и мошенник. Доверия к нам нет. Я не хочу носить этот ярлык политикана-обманщика, поэтому снимаю свою кандидатуру с выборов по одномандатному округу, оставаясь только в партийных списках», — написала Арина Олейникова на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Ранее в этом же округе с выборов снялся лидер регионального отделения партии «Яблоко» Олег Виноградов. Его заявление было довольно похоже на заявление Олейниковой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии Ярославской области, официального заявления о снятии от Олейниковой пока не поступало.

Наблюдатели отмечают, что снятия Виноградова и Олейниковой выгодны другому участнику кампании в этом округе — кандидату от «Справедливой России» бизнесмену Илье Советову, который имеет шансы на победу над единороссом Александром Гончаровым. Не исключено, что речь идет о договоренностях между кандидатами.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это свинство» — кандидаты «Яблока» в Ярославле о снятии своего лидера

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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