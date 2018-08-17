Узбекистан и Индия: перспективы отношений

Абу-Али Ниязматов, , 19:47 — REGNUM

В столице Узбекистана накануне состоялось 11-е заседание узбекско-индийской межправительственной комиссии (МПК), в ходе мероприятия стороны обсудили взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между нашими странами.

Индия — одна из тех стран, которые в числе первых признали независимость Республики Узбекистан (26 декабря 1991 года). 18 марта 1992 года в Ташкенте был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений, в сентябре 1992 года в Дели открылось консульство Узбекистана, преобразованное в 1994 году в посольство Республики Узбекистан. Открытое в августе 1988 года (еще во времена СССР) в Ташкенте Генеральное консульство Индии было преобразовано в 1992 году в посольство.

Начиная с 1991 года, то есть с начала независимости Узбекистана, республику посетили четыре индийские делегации на высшем уровне.

Так, 23−25 мая 1993 года состоялся визит премьер-министра Индии Нарасимха Рао, 25−26 апреля 2006 года премьер-министра этой страны Манмохана Сингха, 6−7 июля 2015 года премьер-министра Нарендра Моди, он также находился 23−24 июня в 2016 года в Узбекистане в рамках участия в саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Что касается Узбекистана, то до настоящего времени состоялись пять официальных визитов президента республики в Индию: 17−19 августа 1991 года, 4−6 января 1994 года, 1−3 мая 2000 года, 4−6 апреля 2005 года и 17−18 мая 2011 года.

В ходе МПК было объявлено, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Индию с государственным визитом в октябре текущего года.

Исторические моменты двусторонних отношений

Средневековый завоеватель Захиреддин Мухаммед Бабур, родившийся на территории современного Узбекистана, является знаковой фигурой как в Узбекистане, так и в Индии.

Основатель так называемой империи Великих Моголов Бабур после неудачных попыток вернуть власть на территории современного Узбекистана был вынужден покинуть родные земли и обосноваться в Афганистане.

Примечательно, что его родные дяди — потомки монгольских ханов (ханами могли именоваться только родственники Чингисхана), вотчиной которых были земли на территории современного Ташкента, — отказались помогать племяннику в его усилиях по возврату завоеванных недругами городов Андижан и Самарканд, где до этого властвовал Бабур.

После многих мытарств Бабур с небольшой группой единомышленников перебрался в Афганистан, откуда началось его восхождение к строительству одной из величайших империй в мусульманском мире со столицей в Дели.

Несмотря на очень краткое по времени правление в Индии (1526−1530 годы), Бабур сумел объединить феодально-раздробленную страну и осуществить важные реформы, среди которых упорядочение земельно-водных отношений и налоговой системы, связей с другими странами.

В автобиографии завоевателя «Бабур-номе» рассказывается, как им были заложены в Индии сады и парки, при планировке которых Бабур применял среднеазиатскую систему чарбаг.

Находясь в Индии, Захиреддин Бабур, который чрезвычайно скучал по родине, впервые применил опыт по выращиванию среднеазиатских дынь и винограда. Примечательно, что в Индии до сих пор выращивается сорт винограда под названием «ангури самарканди». При этом завоеватель в своей автобиографии всегда сетовал на то, что ему не удается вырастить дыни, которые обладали бы таким же вкусом, как андижанские или самаркандские.

Бабур также основал прочные торгово-экономические связи индийских территорий со Средней Азией, Афганистаном и Ираном.

Признанный одним из чудес света Тадж-Махал, куда ежегодно устремляются десятки тысяч туристов со всего света, построен по приказу внука Бабура — Шаха Джахана как место упокоения любимой жены этого правителя Мумтаз Махал.

Двусторонние торговые отношения

Вопросы узбекско-индийских двусторонних торгово-экономических отношений регулируются в рамках созданной в 1992 году Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

С 1993 по 2014 годы состоялись десять заседаний МПК, последнее из которых проведено накануне в Ташкенте после трех лет перерыва.

В соответствии с подписанным межправительственным Соглашением о торговом и экономическом сотрудничестве между двумя странами установлен режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле.

По итогам 2017 года узбекско-индийский товарооборот составил 323,6 миллиона долларов, в том числе экспорт — 32,5 миллиона долларов, импорт — 291,1 миллиона долларов.

В настоящее время в Узбекистане осуществляют деятельность 139 предприятий с участием индийского капитала, в том числе 59 совместных с узбекской стороной предприятий и 80 предприятий со 100% иностранным капиталом.

Как отметил в ходе МПК сопредседатель двусторонней комиссии, вице-премьер правительства Узбекистана Холмурадов, «данное заседание межправительственной комиссии проходит в преддверии первого государственного визита президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева в Индию, который, мы уверены, откроет новую страницу в наших межгосударственных отношениях, особенно в сфере экономики, торговли и инвестиций».

«Думаю, вы согласитесь, что текущий уровень инвестиционного сотрудничества абсолютно не соответствует имеющемуся потенциалу», — отметил вице-премьер.

Он предложил довести товарооборот в ближайшее время «до одного миллиарда долларов».

В ходе заседания комиссии, а также двустороннего бизнес-форума, который состоялся в этот же день, стороны согласовали конкретные совместные мероприятия и проекты, призванные наполнить повестку дня предстоящей встречи двух лидеров, которая, напомню, состоится в октябре текущего года.

Узбекской стороной было предложено объединить усилия, направленные на формирование новых, значимых инвестиционных проектов, которые смогут вывести двусторонние отношения на иной, качественно новый уровень.

В свою очередь, Холмурадов отметил, что в Узбекистане поставлена цель «по устранению всех барьеров и преград для инвесторов, сокращению налоговой нагрузки и административного давления на бизнес».

Со своей стороны замглавы правительства Узбекистана попросил индийскую сторону снизить таможенные платежи на ввозимые в Индию узбекские фрукты и овощи.

«Принимаются конкретные мероприятия и шаги, которые, надеемся, позволят в перспективе вывести Узбекистан в топ-20 государств в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Мы твердо привержены развитию Узбекистана как открытой, привлекательной для зарубежных инвесторов страны», — подчеркнул Холмурадов.

Сферы сотрудничества

В Узбекистане одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества с индийской стороной является фармацевтическая промышленность и здравоохранение. Как известно, эта сфера получила в Индии широкую известность, ежегодно тысячи медицинских туристов из Узбекистана направляются для лечения в индийские учреждения здравоохранения.

Вице-премьер Холмурадов в ходе заседания указал, что «мы видим значительные возможности для кооперации в области совместного производства медикаментов, а также создания клиник и диагностических центров на территории Узбекистана».

Большой потенциал в двустороннем сотрудничестве имеется в текстильной и кожевенно-обувной сферах.

В мае 2011 года между узбекской стороной и министерством текстиля Индии в целях развития сотрудничества с индийскими компаниями, их привлечения на узбекский рынок и создания совместных производств был подписан Меморандум о сотрудничестве.

В рамках документа создана совместная узбекско-индийская рабочая группа (СРГ) по сотрудничеству в текстильной отрасли.

До настоящего времени было проведено три заседания СРГ, проведение последнего состоялось накануне в рамках МПК.

В 2015—2016 годах объемы экспорта текстильной продукции в Индию составили 3,6 миллиона долларов, тогда как по итогам 2017 года экспорт составил всего 92 тысячи долларов.

«Мы подготовили для индийских компаний пакет деловых предложений, включая проекты по глубокой переработке хлопкового волокна и кожи, производству готовых текстильных и кожгалантерейных изделий», — подчеркнул Холмурадов.

В ходе мероприятия индийские компании были также приглашены к совместной реализации проектов в области производства современных строительных материалов, «которые можно производить в Узбекистане с использованием имеющихся в нашей стране богатых запасов полезных ископаемых».

Узбекская сторона выразила готовность к сотрудничеству с индийскими партнерами в области туризма, привлечения инвестиций и передового опыта в развитие инфраструктуры туризма в республике.

Холмурадов указал, что «мы готовы предложить профильным индийским компаниям конкретные проекты по строительству отелей, развитию туристско-рекреационных зон и других объектов инфраструктуры, в том числе во всемирно известных городах — Самарканде, Бухаре и Хиве».

Среди других областей сотрудничества были названы сфера информационно-коммуникационных технологий, в том числе в области совместной разработки программных продуктов и их экспорта на внешние рынки, развитие сотрудничества между банковско-финансовыми институтами двух стран.

«Мы заинтересованы в налаживании партнерских отношений с Эксимбанком Индии и привлечении льготного финансирования для реализации проектов в области инфраструктуры и строительства жилья. Рассчитываем на поддержку правительства Индии в этом вопросе», — указал вице-премьер.

Холмурадов от лица правительства Узбекистана поддержал присоединение Индии к Ашхабадскому соглашению (Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман), что «несомненно, будет способствовать увеличению товарооборота между Индией, Узбекистаном и другими странами Центральной Азии».

«Узбекистан также заинтересован в участии в международном транспортном проекте «Север — Юг» (Индия — Иран — Азербайджан — Россия — Казахстан), который будет способствовать повышению транспортно-транзитного потенциала региона», — отметил вице-премьер.

Он пригласил индийскую сторону принять участие «в планируемой на 20−21 сентября этого года в Ташкенте Международной конференции на тему: «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности».