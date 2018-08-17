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Путин обсудил с Советом безопасности России темы переговоров с Меркель

Политика

Встреча президента России и канцлера Германии состоится 18 августа

Москва, 17 августа 2018, 16:15 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 17 августа обсудил с постоянными членами Совета безопасности России свои предстоящие переговоры в канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся обмен мнениями по темам предстоящих переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, в частности по ситуации в Сирии и на Украине», — говорится в сообщении.

Также в ходе совещания «отдельно рассматривались актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня», информирует пресс-служба.

Напомним, переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель состоятся 18 августа в правительственной резиденции ФРГ — замке Мезеберг. Как следует из заявлений официальных лиц в Москве и Берлине, на повестке переговоров — ситуация в Сирии и на Украине, тема строительства газопровода «Северный поток — 2», а также проблемы межгосударственных отношений.

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Внешняя политика России
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