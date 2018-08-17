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Президент Узбекистана: переговоры с главой Таджикистана были тяжелыми

Политика

Узбекистан и Таджикистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Ташкент, 17 августа 2018, 16:38 — REGNUM  Диалог с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном был тяжелым, но необходимым, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом 17 августа сообщает издание Kun.uz.

Глава государства добавил, что удовлетворен результатами переговоров на высшем уровне. Мирзиёв добавил, что договор о стратегическом партнерстве символизирует начало нового этапа между Ташкентом и Душанбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Рахмон и Мирзиёев подписали 26 документов о сотрудничестве в области науки, культуры, образования, правосудия, сельского хозяйства, геологоразведки, автомобилестроения и других сферах.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве

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Таджико-узбекские отношения
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