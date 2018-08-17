Забайкалье лишили выборов

Чита, , 16:06 — REGNUM Кампания по выборам депутатов в региональное Законодательное собрание ещё в начале лета обещала быть конкурентной — помимо стандартной четвёрки в гонку включились несколько непарламентских партий: «Яблоко», «Родина» и «Партия Дела». Последняя собрала в своём списке достаточно известных в Забайкалье людей: гендиректора Читинского керамического завода «МИР», директора Забайкальского Аграрного института, руководство котельного завода «Каскад плюс» и многих других. По мнению представителей партии, именно столь сильные позиции стали основной причиной в отстранении «Партии Дела» от выборов — списку отказали в заверении

— Это какой-то театр абсурда, — рассказывает юрист «Партии Дела» Илья Мигуненко. — Начнем с того, что с приемом наших документов откровенно тянули время. После заявляли, что у нас не было тайного голосования при выдвижении списка на общем собрании, хотя все мероприятие, в том числе и тайное голосование, зафиксировано на две видеокамеры. Также на выдвижении присутствовали представители Избирательной комиссии, Министерства юстиции и Управления внутренней политики администрации края, которые не усмотрели нарушений в процедуре.

Несмотря на то, что краевой суд обязал комиссию заверить список, избирком повторно отказал «Партии Дела».

— Очевидно, что такой сценарий не устраивал наших политических оппонентов. Против «Партии Дела» были задействованы все ресурсы: нашим кандидатам звонили с неизвестных номеров якобы представители избиркома; секретарю регионального отделения разбили машину; избирком не выполнил решение краевого суда, что само по себе является нонсенсом; нашим одномандатникам не дают возможности размещать политическую рекламу. Справедливости ради стоит отметить, что давление идет не только на кандидатов от «Партии Дела». Но именно наша партия имела все шансы на прохождение в Заксобрание, — говорит секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин.

Вслед за «Партией Дела» в регистрации было отказано «Яблоку», с выборов сняли «Родину». Таким образом политический ландшафт Забайкалья оказался полностью зачищен от оппозиции. Члены и сторонники «Партии Дела"организовали сбор подписей в поддержку востановления партии на выборах в краевой парламент. Всего были собраныподписи более 29 тысяч забайкальцев, что составляет почти 4% от численности всех избирателей региона.

— Наши политические оппоненты не первый год бросают все силы с одной целью — не допустить «Партию Дела» к региональным выборам, чтобы не дать нам право выдвижения в Госдуму без сбора подписей. Благодаря самоотверженности наших активистов мы можем смело говорить о том, что идеи «Партии Дела» — опора на собственные силы в экономике, новая индустриализация, развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства — имеют серьезную поддержку народа. Чувствуя эту поддержку, мы продолжим борьбу не смотря ни на что, ибо уверены — наша страна имеет огромный потенциал развития, который возможно реализовать только если здоровые политические силы будут иметь представительство на всех уровнях власти, — заявил Алексей Лапушкин.

Реакция Центральной избирательной комиссии на события в Забайкалье оказалась крайне сдержанной. Функция члена ЦИК Евгения Колюшина, который 14 августа встречался в Чите с представителями политических партий региона, свелась к выслушиванию претензий от оппозиционных сил. Колюшин никак не прокомментировал ситуацию в регионе, ограничившись лишь заявлением, что «дата единого дня голосования неудобна людям».