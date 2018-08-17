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Законодатели Пакистана выбирают нового премьер-министра страны

Политика

Вероятно, это будет Имран Хан, лидер победившей на выборах партии «Терик-э-Инсаф»

Исламабад, 17 августа 2018, 15:55 — REGNUM  Пакистанские законодатели соберутся на внеочередную сессию, чтобы избрать нового премьер-министра страны, сообщает 17 августа Associated Press.

Предполагаемым избранником является лидер победившей на выборах партии «Терик-э-Инсаф» Имран Хан, ранее популярный игрок в крикет.

Для утверждения в должности ему нужно получить поддержку 172 избирателей, ранее о его поддержке заявили 180 парламентариев из 342. Единственным конкурентом Хана является лидер партии Пакистанская мусульманская лига Шахбаз Шариф, располагающий 92 голосами избирателей.

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