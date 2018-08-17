Пятница, 17 Августа 2018 года
16:23:46 МСК

Жителей Украины призвали ездить на заработки в Евросоюз вместо России

Политика

В Россию «ездить нечего», заявил Омелян

Киев, 17 августа 2018, 15:30 — REGNUM  Граждане Украины должны ездить на заработки в страны Евросоюза, а не в Россию, заявил министр инфраструктуры этой страны Владимир Омелян.

Таким образом министр прокомментировал возможное прекращение транспортного сообщения между Украиной и Россией.

«Если вы хотите работать за границей — пожалуйста, страны Европейского союза», — цитирует Омеляна «Украинская правда».

Читайте также: На Украине рассказали о пользе транспортной блокады России

По его словам, работая в ЕС, граждане Украины получат «больше денег, в более комфортных условиях, в безопасности». Министр также отметил, что люди должны «интегрироваться в Евросоюз», тогда как в Россию «ездить нечего».

Напомним, ранее Омелян заявил, что украинские власти рассматривают возможность прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. При этом эксперты уже отметили, что такие «санкции» нанесут больший урон Украине, чем России, так как закрытие железнодорожного сообщения ударит по украинским трудовым мигрантам.

А также: Потери Украины от запрета ж/д сообщения с Россией составят 3 млрд в год

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить