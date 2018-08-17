Жителей Украины призвали ездить на заработки в Евросоюз вместо России

Киев, , 15:30 — REGNUM Граждане Украины должны ездить на заработки в страны Евросоюза, а не в Россию, заявил министр инфраструктуры этой страны Владимир Омелян.

Таким образом министр прокомментировал возможное прекращение транспортного сообщения между Украиной и Россией.

«Если вы хотите работать за границей — пожалуйста, страны Европейского союза», — цитирует Омеляна «Украинская правда».

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По его словам, работая в ЕС, граждане Украины получат «больше денег, в более комфортных условиях, в безопасности». Министр также отметил, что люди должны «интегрироваться в Евросоюз», тогда как в Россию «ездить нечего».

Напомним, ранее Омелян заявил, что украинские власти рассматривают возможность прекращения железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. При этом эксперты уже отметили, что такие «санкции» нанесут больший урон Украине, чем России, так как закрытие железнодорожного сообщения ударит по украинским трудовым мигрантам.

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