Прокуратура Италии: взрыв у офиса партии «Лига» был терактом

Тревизо, Италия, , 15:28 — REGNUM По факту взрыва самодельного взрывного устройства у офиса правящей партии «Лига» возбуждено дело по статье «терроризм», сообщает в пятницу, 17 августа, информагентство Ansa со ссылкой на прокурора Тревизо Микеле Далла Косту.

Дело передано в окружную прокуратуру в Венецию, добавил Далла Коста.

В четверг, 16 августа, перед офисом «Лиги» в городе Виллорба в окрестностях Тревизо взорвалась самодельная бомба, никто не пострадал. Позже у того же здания было найдено еще одно взрывное устройство, но правоохранители успели его обезвредить.

Лидер «Лиги» вице-премьер Италии Маттео Сальвини на своей странице в Facebook отметил, что преступникам не удастся помешать работе партии и что в «Лиге» их не боятся.

Издание La Tribuna di Treviso сообщило, что взрывы, вероятно, были подготовлены членами местной анархической группировки, которые разместили на одном из интернет-сайтов направленное против Сальвини политическое послание.