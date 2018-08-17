Песков оставил без комментариев переговоры Путина и Трампа по Сирии

Москва, , 15:26 — REGNUM Информацию о том, что на саммите в Хельсинки, где состоялась встреча двух президентов России и США, глава Белого дома Дональд Трамп настаивал на выводе вооруженных сил Ирана с территории Сирии, в Кремле не прокомментировали.

Читайте также: Foreign Policy: Иран хочет остаться в Сирии навечно

МИД Франции потребовал от Ирана вывести войска из Сирии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал раскрывать подробности прошедших переговоров, заявив, что ранее вся информация о встрече уже была предоставлена.

«Нам нечего добавить к этому, — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, первые переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа состоялись в столице Финляндии Хельсинки 16 июля и продолжались почти четыре часа. Стороны затронули широкий круг вопросов, от так называемого вмешательства России в выборы в США и транзита газа через Украину до американской системы противоракетной обороны. Также обсуждались и вопросы сирийского конфликта. При этом ряд СМИ со ссылкой на источник сообщили, что главы двух государств на встрече в Хельсинки согласились, что силы Ирана должны покинуть Сирию.

Ранее по теме: CNN: Трамп обсудит с Путиным вывод американских войск из Сирии

Трамп подтвердил скорый вывод войск США из Сирии

Напомним, ситуация в Сирии, в частности роль Ирана в конфликте, станет основной темой переговоров, которые на следующей неделе в Женеве проведут секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон. Стороны обсудят контроль над вооружениями и участие Ирана в урегулировании ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы темы переговоров Патрушева и Болтона в Женеве