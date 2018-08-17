Газовым спором между Ираном и Туркменией займется арбитражный суд

Тегеран, , 15:20 — REGNUM Туркмения подала иск против Ирана в международный арбитражный суд из-за неспособности сторон прийти к соглашению в газовом споре, сообщает 15 августа иранское агентство Mehr.

Ранее глава Национальной газовой компании Ирана Хамид Реза Араги заявил, что спор между Ашхабадом и Тегераном о поставке газа перешел в плоскость международного арбитража.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2017 года Туркмения прекратила поставки газа в Иран. По версии Ашхабада, Тегеран задолжал поставщику газа с 2012 года более $1,8 млрд. Иранская сторона не признает размер долга.

В декабре 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил подготовить документы для подачи иска в международный арбитраж.

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