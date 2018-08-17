Пятница, 17 Августа 2018 года
16:24:47 МСК

Газовым спором между Ираном и Туркменией займется арбитражный суд

Политика

1 января 2017 года Туркмения прекратила поставки газа в Иран

Тегеран, 17 августа 2018, 15:20 — REGNUM  Туркмения подала иск против Ирана в международный арбитражный суд из-за неспособности сторон прийти к соглашению в газовом споре, сообщает 15 августа иранское агентство Mehr.

Ранее глава Национальной газовой компании Ирана Хамид Реза Араги заявил, что спор между Ашхабадом и Тегераном о поставке газа перешел в плоскость международного арбитража.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2017 года Туркмения прекратила поставки газа в Иран. По версии Ашхабада, Тегеран задолжал поставщику газа с 2012 года более $1,8 млрд. Иранская сторона не признает размер долга.

В декабре 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил подготовить документы для подачи иска в международный арбитраж.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран не намерен поставлять газ из Туркмении в Турцию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Туркмении
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить