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Главу МВД Италии раскритиковали за праздничный ужин в день трагедии в Генуе

Политика

Некоторые оппозиционные политики уже призвали министра подать в отставку

Рим, 17 августа 2018, 14:49 — REGNUM  Общественность в Италии раскритиковала министра внутренних дел страны Маттео Сальвини за то, что в день обрушения моста в Генуе он проводил праздничный ужин, сообщает 17 августа La Stampa.

Как пишет издание, в социальных сетях появились снимки, на которых Сальвини сидит за праздничным столом со своими друзьями в одном из ресторанов на Сицилии в то время, когда в Генуе разбирали обломки обрушившегося моста.

Некоторые оппозиционные политики уже призвали министра подать в отставку, однако сам Сальвини заявил, что его поездка на Сицилию была официальной.

Напомним, 14 августа в Генуе в результате обрушения построенного в 1967 году моста погибли, по последним данным, 38 человек. Девять человек находятся в больнице в тяжелом состоянии, еще десять считаются пропавшими без вести.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

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Политическая жизнь Италии
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