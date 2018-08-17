На Украине создадут центр управления киберугрозами

Киев, , 14:47 — REGNUM Центр управления киберугрозами в транспортной инфраструктуре создаст министерство инфраструктуры Украины, заявил глава ведомства Владимир Омелян, сообщает 17 августа УНИАН.

По его словам, центр будет противостоять «агрессии Российской Федерации», а также следить за информационной безопасностью и передавать данные о киберугрозах в государственную службу специальной связи и защиты информации.

Напомним, ранее на Украине задержали двух студентов, которые распространяли вирус. Вредоносное программное обеспечение использовало мощности зараженных компьютеров для добычи криптовалюты. Обоим студентам грозит до пяти лет тюремного заключения.