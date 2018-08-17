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На Украине создадут центр управления киберугрозами

Политика

Центр будет защищать государство от киберугроз

На Украине создадут центр управления киберугрозами
Иллюстрация: Цитата Матрица
Атака

Киев, 17 августа 2018, 14:47 — REGNUM  Центр управления киберугрозами в транспортной инфраструктуре создаст министерство инфраструктуры Украины, заявил глава ведомства Владимир Омелян, сообщает 17 августа УНИАН.

По его словам, центр будет противостоять «агрессии Российской Федерации», а также следить за информационной безопасностью и передавать данные о киберугрозах в государственную службу специальной связи и защиты информации.

Напомним, ранее на Украине задержали двух студентов, которые распространяли вирус. Вредоносное программное обеспечение использовало мощности зараженных компьютеров для добычи криптовалюты. Обоим студентам грозит до пяти лет тюремного заключения.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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