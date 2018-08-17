Встреча в Мезенберге: о чем могут договориться Меркель с Путиным?

Берлин, , 14:36 — REGNUM Федеральному канцлеру Ангеле Меркель и президенту РФ Владимиру Путину есть о чем поговорить — за последние три месяца лидеры двух стран встречаются уже второй раз. 18 августа Меркель примет российского президента в правительственной резиденции ФРГ — замке Мезеберг. По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, на повестке дня уже фактически неизменно будут стоять три основные темы: война в Сирии, конфликт на востоке Украины, а также строительство «Северного потока-2», сообщает Deutsche Welle.

По сообщениям пресс-службы правительства ФРГ, заключительной пресс-конференции для журналистов после встречи не предусматривается. Поэтому немецкие эксперты высказывают свои предположения относительно того, о чем все же могут договориться лидеры двух стран.

Украина, миротворцы ООН и Азовское море

Эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Сабине Фишерне исключает, что в ходе переговоров речь может зайти о развертывании миротворческой миссии ООН на востоке Украины. До сих пор позиции сторон по этому вопросу расходились принципиально. Россия настаивает, чтобы «голубые каски», в случае их направления в регион, размещались на линии разграничения, отделяющей подконтрольные Киеву территории от непризнанных республик «ДНР» и «ЛНР», при этом одной из основных задач миротворцев ООН должна стать охрана наблюдательной миссии ОБСЕ. Западные страны и Киев предлагают разместить миротворцев на всей территории конфликта и существенно расширить круг их задач.

Кроме того, по мнению политолога из компании по геополитическому и стратегическому консультированию Rasmussen Global Олафа Бёнке, Меркель также будет стремиться добиться деэскалации в Азовском море. В последние время ситуация в регионе обострилась из-за взаимных арестов Украиной и Россией промысловых судов и возникновения других препятствий для судоходства.

Конференция по Сирии в Стамбуле?

Нелегким будет и поиск точке соприкосновения по сирийской проблеме, полагает Олаф Бёнке. Здесь также есть ряд спорных моментов. Вероятнее всего обсуждаться будет ситуация в Идлибе — одной из последних сирийских провинций, находящихся под контролем оппозиции. Правительственные войска планируют там крупное наступление, которое может привести к жертвам среди мирного населения, а федеральное правительство этого допустить не может.

Российские же политики упрекают Запад в том, что он не участвует в восстановлении регионов в Сирии, где боевые действия прекращены. Однако, по словам пресс-секретаря правительства ФРГ, для них этот вопрос «не является сейчас приоритетным».

Главным все остается вопрос установления мира в регионе. По заявлениям турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, 7 сентября в Стамбуле состоится встреча по Сирии, в которой участие примут Турция, Россия, Германия и Франция. В этом случае в Мезеберге, возможно, состоится подготовка к ней, полагают эксперты.

«Северный поток-2» — перспективы остаются неясными

Но несмотря на внешнеполитические расхождения, обе страны участвуют в масштабном европейском инфраструктурном проекте — строительстве 1200-километрового газопровода «Северный поток-2». В июле компания Nord Stream 2 уже начала укладывать первые трубы газопровода в Германии, и тем не менее ситуация вокруг проекта во многом остается неясной. Проект по-прежнему встречает сильное сопротивление как в Европе, так и в США.

Читайте также: Повестка дня для Меркель: беженцы и отношения с Россией

По мнению экспертов, для Германии этот вопрос остается весьма щепетильным, поэтому, вероятнее всего, в ходе переговоров федеральный канцлер попытается добиться от Москвы гарантий о поставках российского газа через Украину. «Для нас очень важно, чтобы Украина и дальше сохраняла свою роль в транзите газа из России», — подчеркнул представитель правительства ФРГ Зайберт, отметив, что переговоры об объеме поставок газа через Украину после запуска «Северного потока-2» еще не закончены.