Гани: талибы* хотели продемонстрировать силу, напав на город Газни

Кабул, , 14:38 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на город Газни с целью демонстрации силы в преддверии мирных переговоров, сообщает 17 августа Anadolu.

«Это нападение было необходимо для дальнейших переговоров с позиции силы», — подчеркнул Гани.

Напомним, 10 августа боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на стратегически важный город Газни. В ходе четырехдневного противостояния погибли 500 террористов, 145 сотрудников правоохранительных органов и порядка 60 гражданских.

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