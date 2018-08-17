Пятница, 17 Августа 2018 года
14:46:51 МСК

Гани: талибы* хотели продемонстрировать силу, напав на город Газни

Политика

*«Талибан» – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 17 августа 2018, 14:38 — REGNUM  Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на город Газни с целью демонстрации силы в преддверии мирных переговоров, сообщает 17 августа Anadolu.

«Это нападение было необходимо для дальнейших переговоров с позиции силы», — подчеркнул Гани.

Напомним, 10 августа боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на стратегически важный город Газни. В ходе четырехдневного противостояния погибли 500 террористов, 145 сотрудников правоохранительных органов и порядка 60 гражданских.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Афганистана поздравил военных с победой в городе Газни

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить