В ЕСПЧ впервые поднят вопрос «ритуальных убийств» плененных армян: адвокат

Ереван, , 14:17 — REGNUM Адвокат Ваге Григорян, который является представителем Армении по ряду дел в Европейском суде по правам человека, сообщил некоторые подробности дела об убийстве оказавшегося в азербайджанском плену Карена Петросяна.

На своей странице в Facebook адвокат сообщил, что в данный момент дело Карена Петросяна в ЕСПЧ не только не удалено из списков, но более того, оно рассмотрено во всех деталях, в рамках, перечисленных со стороны ЕСПЧ, многочисленных вопросов.

«По этому делу установлены несколько обстоятельств, которые могут иметь переломное значение для формирования презумпции дискриминационного подхода к находящимися в плену в Азербайджане армянами или пыткам и нечеловеческому отношению к армянам, а по части некоторых — также для к обстоятельствам убийств.

По этому делу, вообще, впервые поднимается и обсуждается факт «ритуальных убийств» плененных армян со стороны руководства Азербайджана. Надеюсь, международные судьи, наконец, зафиксируют этот очевидный факт в своих актах как крайнее проявление армяноненавистничества.

По данному делу обсуждается также участие соратника и близкого друга Гейдара Алиева, высокопоставленного военного, генерал-лейтенанта Ровшана Агберова в убийстве Карена, обстоятельства которого, согласно выявленным экспертами деталям, настолько ужасающие, что я ограничусь этим.

А на данном этапе ожидается вердикт по делу, поскольку две стороны ещё месяц назад завершили обмениваться позициями», — написал Ваге Григорян.

Житель села Чинари Тавушской области Армении, 31-летний Карен Петросян, оказался в азербайджанском плену 7 августа 2014 г. и был жестоко убит днем позже. Несмотря на то, что Карен Петросян был гражданским лицом, в Азербайджане его представили как диверсанта, разведчика, был даже распространен материал с его допросом. Армянская сторона подала иск против совершенного азербайджанской стороной преступления в Европейский суд по правам человека.

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