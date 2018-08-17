Стратегические партнеры. Таджикистан и Узбекистан подписали 26 документов

Ташкент, , 14:12 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали Совместное заявление и Соглашение о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан.

Кроме того, в присутствии глав государств были подписаны еще 24 новых документа о сотрудничестве в области науки, культуры, образования, правосудия, сельского хозяйства, геологоразведки, автомобилестроения. А также меморандумы о взаимопонимании между профильными ведомствами в области телерадиовещания, религии, молодежи, внешних связей с зарубежными странами, антимонопольной политики.

Кроме того, был заключен ряд межправительственных соглашений: о сотрудничестве в области геодезии, картографии, землеустройства, кадастровой и землеустроительной деятельности; о военно-техническом сотрудничестве, о признании взаимных документов государственного образовательного образования, о сотрудничестве в области профессионального развития учителей и переподготовке работников образования, о сотрудничестве в области культуры и искусства с планом действий на 2018−2020 годы. Между правительствами Таджикистана и Узбекистана также подписано соглашение о взаимном предоставлении земельных участков для посольств на территории обеих стран.

Наряду с этим в ходе церемонии были подписаны документы, касающиеся таджикско-узбекской границы: Протокол о совместном использовании документов о ратификации Соглашения по отдельным разделам таджикско-узбекской границы и Протокол о введении Соглашения между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о государственной границе Республики Таджикистан от 12 февраля 2002 года.