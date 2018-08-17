Он белорусский агент: блогосфера Украины – о проектах министра Омеляна

Киев, , 14:17 — REGNUM Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в пятницу, 17 августа, заявил, что прекращение пассажирского сообщения с Россией «пойдет на пользу» развитию ее транспортной системы. От подробностей министр воздержался.

Ранее Омелян сообщил, что его министерство разработало проект постановления правительства о запрете пассажирского железнодорожного и автобусного сообщения с Россией. О грузовых перевозках в этом документе ничего не сказано. Проект уже внесен на рассмотрение правительства.

Заявления Омеляна стали одной из главных тем, которые обсуждают украинские блогеры. Прекращение сообщения с Россией, как они отмечают, усложнит жизнь нескольким миллионам граждан Украины, которые работают в России в том числе и потому, что достойных рабочих места на самой Украине нет.

Чаще всего министру припоминают его многочисленные завиральные проекты вроде «гиперлупа в Днепропетровске», которые мирно соседствуют с быстрой деградацией реальной инфраструктуры.

Также наблюдатели отмечают, что реальная или показная русофобия министра (который считает себя вправе решать за граждан, где им надо работать и где не надо) как-то сосуществует с бизнесом его собственной жены, который она ведет в России.

Министр, чьи дети регулярно рождаются в США и становятся американскими гражданами, надеется заработать политические очки на игре в русофобию, чтобы прикрыть политикой полный развал той сферы, за которую он отвечает, отмечают наблюдатели.

Журналист Александр Дубинский критикует риторику Омеляна о том, что поезда, которые сейчас возят пассажиров в Россию, будут «перенаправлены» на запад:

«Рабочие места с зарплатами, которых будет хватать для поездок в ЕС, сначала создайте. А потом уже перенаправляйте поезда «на чашечку кофе и венскую оперу». Клоуны. А если это просто «подвоз» гастарбайтеров к границе с ЕС для дальнейшего мытья унитазов, то они и без ваших поездов прекрасно справляются с этой задачей», — отмечает журналист.

«Отец 2 граждан США, министр инфраструктуры Омелян готовится полностью перекрыть транспортное сообщение с РФ. И самое смешное здесь не в том, что из 10 млрд долларов от остарбайтеров каждый третий приезжает из ненавистной рашки, — добавляет Дубинский. — А в том, что чиновники государства Украина на полном серьезе считают, что удержать украинцев от работы в государстве-агрессоре можно не созданием рабочих мест и «гідних» зарплат на родине — а просто запретив транспортное сообщение. Причём, ещё смешнее тот факт, что ездить и работать в рашке нельзя только холопам. Тогда как президент этой страны без всяких моральных терзаний продолжает вести аграрно-пищевой бизнес в РФ (Рошен, Крахмалопродукты, Лакигрейн, Бургер Кинг). И ему никто ничего перекрывать не собирается. От чего возникает два закономерных вопроса: кто дурак и у кого с кем война».

Наблюдатели отмечают, что в случае разрыва прямого сообщения от этого решения выиграет только Белоруссия: как это происходит сейчас с авиаперевозками, железнодорожные и автобусные перевозки станут транзитными.

«Ничего плохого в запрете пассажироперевозок нет. Для Беларуси», — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.

Журналист Андрей Манчук полагает, что действия Омеляна связаны с его опасениями в собственном будущем:

«Украинские СМИ наконец принялись критиковать министра инфраструктуры Омеляна — за его полную профнепригодность, оголтелый самопиар на мифах о гиперлупе и за неуклюжее вранье о своих детях, которые почему-то появляются на свет только в США. Омелян сразу понял угрозу и пообещал прекратить железнодорожное сообщение со страной-агрессором, — отметил Манчук. — Беспроигрышный вариант спасения собственной репутации — за счет 3 миллионов украинцев, которые, по словам министра иностранных дел Климкина, работают сейчас на территории РФ. Хотя реально их куда больше, конечно. Может, он агент белорусских спецслужб — как считаете?».

Экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов отмечает, что Омелян нарушает закон, а вместе с ним преступниками становятся нынешние президент и премьер-министр Украины:

«Министр инфраструктуры сообщил, что подписал что-то историческое и теперь в Москву будут ходить только медведи, потому что он ограничил украинцам автобусное и железнодорожное сообщение. Я не буду углубляться в экономический, правовой и социальный аспект этого поверхностного и антигосударственного решения. У меня всего два вопроса. Вы действительно считаете, что такого уровня вопросы могут решаться единолично сошедшими с ума, ничего не сделавшими в своей жизни, находящимися в тени собственного свечения, дешевого пиара и самовлюблённости, психически нездоровыми и слабыми умом функционерами партии с рейтингом 0.1 процента? И не кажется ли Вам, Порошенко и Гройсман, что вы, два прямых начальника фигуранта, несёте за этого клоуна и за всё, что он продуцирует прямую ответственность, хотя бы потому, что он член вашего правительства? Или может вы не считаете себя причастными к этой комедии или не чувствуете, что он болеет на голову не один, а вместе с вами, двумя бездарными, случайными и тупыми вредителями, преступниками и отморозками?».

Писатель Макс Бужанский, в свою очередь, констатирует, что лексика министра инфраструктуры дает исчерпывающее о нем представление:

«Должен заметить, что набор слов — Московия, медведи и Сибирь сразу выдает в говорящем либо отбившегося от Ивана Сусанина поляка, либо слабоумного кретина, нашего современника. Насколько мне известно, от Сусанина не ушел никто. Понимаете, скрывать убогостью формы убогость содержания — это убожество в квадрате».