Австрийский евродепутат: наивно верить в какую-либо пользу от миграции

Вена, , 14:02 — REGNUM «Невероятным и абсолютно неприемлемым» назвали представители либеральной оппозиции Австрии текст евродепутата от правящей Австрийской народной партии Клаудии Шмидт. 16 августа Шмидт разместила на своей официальной странице в Facebook текст с критикой позитивного восприятия миграции из стран Африки.

«Ни африканская, ни мусульманская культура не совместимы с нашей. Это показывают напряженные дебаты, которые разгораются периодически каждые два года. В массовой бесконтрольной миграции из культурно чуждых Европе регионов я вижу огромную угрозу», — написала Шмидт.

«По-детски наивно думать, что те люди, чья культура не несет ничего, кроме страданий, преследований, репрессий и отсутствия перспективы, может внести позитивный вклад в Европу. Африканцы не хотят думать и работать, как европейцы, но хотели бы жить, как европейцы», — добавляет она.

По словам Шмидт, если бы жители Африки действительно хотели преуспевать, они строили бы благополучное общество на своем континенте, как это удалось сделать бывшим европейским колониям в Азии. В таком случае Европе нужно было только оказывать помощь и служить хорошим примером.

Из-за жалоб на «экстремистское» содержание публикация была удалена администрацией Facebook. Либеральная партия «Новая Австрия» (NEOS) требует отставки Клаудии Шмидт, пишет газета Kurier. По словам представителей партии, Шмидт «угрожает политике европейского соседства по отношению к странам Африки» своим «тупым расистским докладом».