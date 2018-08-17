В Турции «нейтрализовали» 52 членов РПК

Анкара, , 14:00 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» в течение недели 52 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 17 августа Anadolu.

Власти страны используют термин «нейтрализован» для обозначения как ликвидированного противника, так и захваченного в плен или сдавшегося добровольно. Среди 52 членов РПК присутствовали семеро высокопоставленных повстанцев.

Напомним, Рабочая партия Курдистана на протяжении долгих десятилетий ведет борьбу с правительством Турции за право обладания собственной автономией в рамках государства. За годы боев погибло более 40 тыс. человек.

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