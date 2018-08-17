МИД Франции соболезнует кончине бывшего премьер-министра Индии

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Париж, , 13:57 — REGNUM МИД Франции с огромной скорбью узнал о смерти бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи.

Франция выражает искренние соболезнования семье и всему индийскому народу.

«Поэт, политик, мечтатель, Атала Бихари Ваджпаи вошел в историю Индии. Его имя связано с франко-индийской дружбой, которую он сформировал, начав стратегическое партнерство, объединившее наши страны с 1998 года», — говорится в заявлении МИД.

Бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи ушел из жизни 16 августа в возрасте 93 лет. Он возглавлял индийское правительство с 1996 по 2004 год.

В Индии объявлен траур, который продлится семь дней, до 22 августа.

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