Киев: ограничивать грузовые железнодорожные перевозки с Россией не будем

Киев, , 13:49 — REGNUM Украина не намерена прекращать железнодорожное грузовое сообщение с Россией, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 17 августа «112 Украина».

По его словам, Киев не может прекратить грузовое сообщение с Россией, поскольку это было бы нарушением норм Всемирной торговой организации (ВТО), в которой состоят обе страны.

Напомним, ранее Омелян обвинил Россию в «массовых убийствах» и заявил, что железнодорожное пассажирское сообщение с Россией будет прекращено. Министр подчеркнул, то остановка сообщения является частью комплекса мер в ответ на законные досмотры российскими пограничниками судов в Азовском море.

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