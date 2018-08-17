Кандидатов на пост мэра Миасса стало четверо

Миасс, Челябинская область, , 13:49 — REGNUM В челябинском Миассе документы на конкурс по назначению мэра подали уже четыре человека. Четвёртой стала общественница Валентина Комкова.

Ранее свои документы сдали врио мэра Григорий Тонких, экс-глава Златоуста Дмитрий Мигашкин и бывший силовик Александр Иванов.

Напомним, что срок подачи документов истечёт 20 августа. А 26 сентября депутаты могут уже выбрать мэра.

Этот конкурс уже второй. Первый завершился провалом. 5 июля члены городского собрания депутатов не поддержали ни одного из кандидатов, большинство просто испортило бюллетени.

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