Аппарат президента Киргизии возглавил Досалы Эсеналиев

Бишкек, , 13:46 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Досалы Эсеналиева на должность руководителя Аппарата президента. Об этом сегодня, 17 августа, сообщила пресс-служба главы государства.

Отметим, что прежний глава Аппарата президента Киргизии Мурат Мукамбетов, проработав на этом посту всего лишь четыре месяца, уволился8 августа 2018 года. По официальной версии, причиной для ухода в отставку послужил переход на другую работу.

Справка ИА REGNUM : Досалы Эсеналиев родился 11 апреля 1965 года в селе Кок-Серек в Джалал-Абадской области Киргизской ССР. В 1990 году окончил Киргизский государственный национальный университет по специальности «историк», в 1993 году — аспирантуру в КГНУ.

С 1990 по 1992 годы работал преподавателем в КГНУ. С 1992 по 1993 годы — помощник министра образования и науки Киргизии. С 1993 по 1994 годы — старший референт Центра стратегических исследований. С 1994 по 1997 годы — менеджер фонда «Сорос-Кыргызстан». С 1997 по 1999 годы — старший эксперт проекта ПРООН «Устойчивое человеческое развитие». С 1999 по 2001 годы — эксперт пресс-службы президента Киргизии. С 2001 по 2003 годы — специалист по связям с общественностью проекта Всемирного банка «Институционная поддержка НССБ». С 2003 по 2008 годы — занимал различные должности в пресс-службе президента Киргизии. С 2008 по 2009 годы — заместитель руководителя администрации президента Киргизии. С 2009 по 2010 годы — полномочный представитель президента в парламенте Киргизии. С 2010 по 2012 годы — руководитель исполкома партии «Республика». С 2013 по 2015 годы — руководитель исполкома партии «Бир Бол». С 2015 по 2016 годы — советник лидера парламентской фракции «Бир Бол». С 2016 по 2018 годы — глава Госслужбы интеллектуальной собственности и инноваций. С 20 апреля по 17 августа 2018 года — первый замруководителя Аппарата президента Киргизии.

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