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ООН пригласила конфликтующие стороны в Йемене за стол переговоров в Женеву

Политика

Переговоры состоятся 6 сентября

ООН пригласила конфликтующие стороны в Йемене за стол переговоров в Женеву
Иван Шилов © ИА REGNUM
Штаб ООН

Сана, 17 августа 2018, 13:49 — REGNUM  Организация Объединенных Наций пригласила правительство Йемена, а также хуситов провести мирные переговоры в Женеве 6 сентября, сообщает 17 августа Al Arabia.

Целью переговоров, на которые обе стороны конфликта согласились без предварительных условий, станет облегчение положения мирных жителей, освобождение заключенных и открытие коммерческих авиарейсов.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, после того, как повстанцы-хуситы свергли президента страны Мансура Хади. Опальный лидер государства бежал в Саудовскую Аравию, которая вмешалась в конфликт по его просьбе, что привело к эскалации насилия.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол США в Йемене анонсировал мирные переговоры в Женеве

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