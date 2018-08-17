Администрации малочисленных новгородских поселений ждёт оптимизация

п. Волот, Новгородская область, , 13:33 — REGNUM Новгородские власти не планируют объединять муниципальные районы, но думают об оптимизации администраций малочисленных поселений региона с населением меньше тысячи человек. Как сообщают «Вести. Великий Новгород», об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с общественностью одного из малочисленных районов области — Волотовского.

«У нас есть 40 поселений области, где живёт меньше тысячи человек, и получается, что весь бюджет там идёт на зарплату администрации. Ни школы, ни ФАПы, ничего сокращаться не будет в любом случае, но может быть будем смотреть сейчас: вот есть институт сельских старост, может там и не нужно содержать 10 человек, а старосту одного иметь, который будет решать все вопросы совместно с жителями», — сообщил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах возродить институт сельских старост в Новгородской области власти региона заявили летом этого года. В настоящее время более 1,5 тыс. человек — старших по деревням — уже фактически исполняют эти функции, считают в региональном правительстве.

Напомним также, что демографическая ситуация в Новгородской области остаётся сложной, при этом, несмотря на снижение естественной убыли населения, смертность превышает рождаемость, а население сёл и деревень сокращается более быстрыми темпами.

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