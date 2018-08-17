Визит Ким Чен Ына на ВЭФ-2018 пока не подтверждён – Песков

Москва, , 13:31 — REGNUM Примет ли лидер КНДР Ким Чен Ын участие в Восточном экономическом фору, который пройдёт во Владивостоке в сентябре 2018 года, пока неизвестно. Подтверждений этому визиту со стороны Пхеньяна пока поступало. Об этом 17 августа заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Читайте также: Личный самолёт Ким Чен Ына заметили во Владивостоке

Делегация Индии готовится принять участие в ВЭФ — 2018

«Пока мы не имеем подтверждения из Пхеньяна», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11−13 сентября. Участие в этом в крупном мероприятии намерены принять делегации Индии, Франции, Японии и Китая.

Читайте также: На ВЭФ-2018 обсудят, как привлечь молодёжь на Дальний Восток

Напомним, приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить ВЭФ-2018 лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну во время встречи с главой страны в Пхеньяне 31 мая передал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В первой декаде июля во Владивостоке был замечен личный самолёт лидера КНДР Ким Чен Ына. Предполагалось, что на нём прибыли северокорейские чиновники для подготовки к возможной поездке Ким Чен Ына во Владивосток во время проведения Восточного экономического форума в сентябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация из Франции посетит Восточный экономический форум