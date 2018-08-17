Путин вряд ли будет обсуждать с Меркель помощь Турции — Песков

Москва, , 13:23 — REGNUM На переговорах в Берлине между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель скорее всего не будет подниматься вопрос возможной финансовой помощи Турции. Об этом 17 августа сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, такой вопрос вряд ли уместно обсуждать без представителей Анкары.

«Я не думаю, что это будет фигурировать каким-то образом, это же надо обсуждать с Турцией», — ответил на соответствующий вопрос Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь главы российского государства говорил о том, что в Берлине Путин и Меркель обсудят вопросы, связанные с конфликтами в Сирии и на Украине, а также проблемы межгосударственных отношений.

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