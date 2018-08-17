Рабочий день Путина проходит в Москве

Москва, , 13:15 — REGNUM Сегодня, 17 августа, у президента РФ Владимира Путина запланирована встреча с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом официальный представитель Кремля не стал раскрывать темы, которые планируется обсудить в ходе оперативного совещания, заявив, что о них будет рассказано по итогам встречи.

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Также Песков напомнил, что 18 августа российский лидер с рабочим визитом посетит Германию. Состоятся его переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

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«Они сделают заявление для прессы. До этого президент, как уже говорили, в Австрии, где уже в качестве частного визита будет присутствовать на свадьбе министра иностранных дел Австрии», — уточнил пресс-секретарь главы государства.

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В Кремле раскрыли детали поездки Путина на свадьбу Кнайсль

Как сообщало ИА REGNUM, встреча лидеров России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель во дворце Мезеберг под Берлином состоится 18 августа. Переговоры будут сосредоточены на текущих вопросах внешней политики, главы государств обсудят строительство газопровода «Северный поток — 2», а также ситуацию в Сирии и на Украине. До этого в тот же день российский лидер посетит свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая пройдёт на юге земли Штирия.

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