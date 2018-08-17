На юге России завершились масштабные двусторонние тактические учения

Махачкала, , 13:09 — REGNUM На юге России завершены двусторонние ротные тактические учения, которые проводились с 1 августа на 20 полигонах округа. Полный перечень тактических действий и маневров, в том числе в обороне и наступлении, а также выполнение задач на различных ландшафтах местности и в населенных пунктах были отработаны на полигонах в Волгоградской и Ростовской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Адыгея, Дагестан, Северная Осетия и Ингушетия, в Крыму, а также на территории российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

К учениям были привлечены авиационные части объединения ВВС и ПВО и силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа.

Всего в учениях приняли участие более шести тысяч военнослужащих. Использовалось более двух тысяч единиц военной техники. Особое внимание было уделено применению практики блокировки и уничтожения крупных бандформирований и использованию опыта, полученного в результате современных локальных конфликтов.